Il CorSport in prima pagina: "Leao e Tonali spingono il Milan a meno 5"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina scrive così: "Leao e Tonali spingono il Milan a meno 5". La Serie A è ripartita ieri con la sconfitta della capolista Napoli. Ne ha approfittato il Diavolo per avvicinarsi alla vetta che è ora è distante cinque punti. La squadra di Stefano Pioli ha battuto 2-1 la Salernitana in trasferta grazie alle reti dell'attaccante portoghese e del centrocampista italiano.