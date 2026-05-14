Il CorSport in prima pagina: "Milan: Goretzka e Mateta"
Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan: Goretzka e Mateta". In attesa di capire come andrà a finire questa stagione ed in particolare la corsa Champions, i rossoneri sarebbero vicini a chiudere due colpi per il prossimo anno, vale a dire Leon Goretzka e Jean-Philippe Mateta. Il centrocampista tedesco è in uscita a zero dal Bayern Monaco e il Diavolo si è mosso con largo anticipo su di lui per anticipare la folta concorrenza. Il giocatore, per il quale è pronto un triennale da 5 milioni di euro, è molto affascinato dalla possibilità di indossare la maglia del Milan.
Un'altra trattativa avanzata è quella per Mateta, già ad un passo dal trasferimento a Milanello a gennaio. L'affare saltò durante le visite mediche quando emersero dei problemi al ginocchio che però ora sarebbero stati superati. E così il club di via Aldo Rossi vuole puntare ancora su di lui, approfittando del contratto in scadenza nel 2027 e del costo ribassato.
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