Il CorSport in prima pagina: "Milan, i piani di Gerry"

vedi letture

"Milan, i piani di Gerry": spazio questa mattina sulla prima pagina del Corriere dello Sport anche al Milan, con le parole del presidente rossonero delle ultime ore. Il Milan si interroga sul suo futuro e il presidente chiarisce i propri progetti, a poco più di un anno dal suo insediamento.

In una chiacchierata informale, il numero uno di RedBird ha ribadito che il club rossonero non è in vendita e che la sua volontà è quella di restare a lungo alla guida del Diavolo. Cardinale ha poi confermato che il nuovo stadio di farà: nelle ultime settimane, sono stati fatti passi concreti per la costruzione del nuovo impianto a San Donato dove nascerà il più moderno impianto d’intrattenimento d’Europa.