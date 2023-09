Il CorSport in prima pagina: "Milan in testa: ha investito 134 milioni"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Milan in testa: ha investito 134 milioni". Il club rossonero è la squadra italiana che ha speso di più nell'ultimo mercato estivo, durante il quale ha chiuso ben dieci colpi in entrata. La cifra sarebbe potuta essere anche più alta visto negli ultimi giorni di campagna acquisti è saltato l'arrivo di Taremi dal Porto per circa 18 milioni di euro (il Diavolo ha virato poi su Jovic).