Il CorSport in prima pagina: "Milan sottosopra. Allegri è pronto a lasciare: stop alle ingerenze di Ibra"
Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan sottosopra. Allegri è pronto a lasciare: stop alle ingerenze di Ibra". C'è grande tensione in casa rossonera nonostante la squadra si stia ancora giocando la qualificazione alla prossima Champions League. Dentro al club continuano ad esserci contrasti interni e Max Allegri è pronto a lasciare se la dirigenza non cambierà. In particolare al tecnico milanista non sono andate le continue ingerenze di Zlatan Ibrahimovic, con cui i rapporti si sono rotti già da tempo.
Allegri è al momento però concentrato solo sul presente perchè vuole riportare il Milan in Champions League e per questo pretende sei punti nelle ultime due gare della stagione contro Genoa e Cagliari. Una volta chiusa la stagione il livornese rifletterà sul futuro e valuterà anche la possibilità di diventare il nuovo ct dell'Italia.
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