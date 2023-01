MilanNews.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive così questa mattina in prima pagina: "Mou ritrova Abraham: Milan rimontato". Sotto di due gol, la Roma rimonta clamorosamente il Diavolo a cui non bastano i gol di Kalulu e Pobega. I rossoneri sono ancora secondi, ma si sono fatti raggiungere in classifica dalla Juventus.