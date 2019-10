Il CorSport in prima pagina: "Padre Pioli"

"Padre Pioli": questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport. Spazio all'avvicendamento in panchina in casa Milan: esonero per Giampaolo dopo 111 giorni, arriva Pioli. Da oggi l'ex viola tenterà un miracoloso rilancio del club milanista. Il tecnico ha firmato un biennale da 2 milioni a stagione più premio Champions. E' moderno nel giorno e antico nei rapporti. Eredita una squadra depressa e una dirigenza che ha scommesso tutto sulle sue partenze brucianti. Ma deve convincere i tifosi che contestano duramente il club.