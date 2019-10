"Pioli rimette in moto il Milan": è questo il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport questa mattina. Domani sera contro la Spal a San Siro, il tecnico milanista cercherà di portare a casa la sua prima vittoria sulla panchina milanista. Il rilancio di Piatek, che dovrebbe giocare dal primo minuto, è la mossa scelta da Pioli per far ripartire il suo Milan.