L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio questa mattina in prima pagina anche a Rino Gattuso, che non è stato squalificato dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione contro il Chievo: "Ringhio salva il derby". Solo una multa da 15 mila euro per il tecnico rossonero che domenica sera sarà quindi regolarmente in panchina nel derby contro l'Inter.