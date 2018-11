Il CorSport in prima pagina: "Sceneggiata Higuain: due turni di squalifica". Altro guaio per Gattuso: Bonaventura deve operarsi

Lo stop per due turni di Gonzalo Higuain trova spazio questa mattina anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport: "Sceneggiata Higuain: due turni di squalifica". L'argentino salterà così le gare contro Lazio e Parma, anche se il Milan ha già deciso che presenterà ricorso. Intanto, non arrivano buone notizie su Giacomo Bonaventura che potrebbe essere costretto ad operarsi per risolvere il problema al ginocchio.