Il CorSport in prima pagina: "Scommesse sul calcio: Tonali pronto a parlare"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina in prima pagina: "Scommesse sul calcio: Tonali pronto a parlare". L'ex rossonero, che è atteso in Procura Federale, ha deciso di collaborare e vuole trovare un accordo per ridurre la squalifica. Intanto, emerge una novità importante su un altro giocatore coinvolto in questa vicenda, vale a dire Nicolò Fagioli: già a maggio era stato infatti sequestrato il suo cellulare.