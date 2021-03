Il CorSport in prima pagina su Leao e i rossoneri: "Speedy Milan"

"Speedy Milan" scrive in apertura il Corriere dello Sport. Rafael Leao realizza il gol più veloce della storia del campionato segnando dopo nemmeno 7 secondi. I rossoneri passano in casa del Sassuolo e conservano il punto di vantaggio sull'Inter che vince con lo Spezia in casa per 2-1 con i gol di Hakimi e del solito Lukaku. E' la sesta vittoria consecutiva per Conte. Domani già in campo: tocca alla Juve.