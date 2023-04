Il CorSport in prima pagina sul 4-0 del Milan al Maradona: "Schiaffo al Napoli"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Schiaffo al Napoli" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi parlando della vittoria 'clamorosa' del Milan in casa degli azzurri per 4-0. Spalletti scivola in casa, Sarri insegue a -16. Doppietta di Leao, gol di Diaz e Saelemaekers. Gli azzurri pagano l'assenza di Osimhen. Passa la Lazio a Monza per 2-0 ed è sempre più seconda.