Il CorSport in prima pagina sul Milan fuori dalla Champions: "Al Diavolo"

"Al Diavolo". Titola così il Corriere dello Sport in prima pagina, soffermandosi sull'eliminazione del Milan dalla Champions League. I rossoneri hanno battuto in rimonta il Newcastle ma non sono riusciti ad evitare la retrocessione in Europa League nonostante le reti di Pulisic e Chukwueze. Decisivo ai fini dell'eliminazione del Diavolo il contemporaneo pareggio fra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, che hanno ottenuto la qualificazione ai play-off. Eliminati dalle Coppe infine i Mapgies.

Un vero peccato per il Milan che ha grossi rimpianti per la partita di andata contro gli inglesi, quando non ha saputo andare oltre allo 0-0 nonostante un'infinità di occasioni da gol create. Ieri i rossoneri hanno fatto il loro dovere, ma non è bastato.