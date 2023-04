Il CorSport in prima pagina sul Milan: "Il leader è Giroud, amuleto d'Europa"

MilanNews.it

Spazio in taglio centrale sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport alla supersfida di Champions League in programma domani a San Siro tra Milan e Napoli: "Il leader è Giroud, amuleto d'Europa". E sugli azzurri: "Osi agita Spalletti: attacco da rebus". A guidare il reparto offensivo del Diavolo ci sarà ancora una volta il centravanti francese, spesso decisivo nelle partite che contano. Ancora da capire se ci sarà invece il nigeriano, in dubbio anche Raspadori, mentre sarà assente l'infortunato Simeone.