Il CorSport in prima pagina sul Milan: "Romagnoli rifà il Pipita"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla vittoria del Milan contro l'Udinese di ieri sera: "Romagnoli rifà il Pipita". Altro gol vittoria del capitano milanista dopo quello di mercoledì contro il Genoa. Nota negativa della serata è stato l'infortunio di Higuain, che però vuole recuperare a tutti i costi per la sfida di domenica sera contro la Juventus.