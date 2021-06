Il CorSport in prima pagina sulla Nazionale: "Siamo una favola"

"Siamo una favola" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi parlando della Nazionale di Roberto Mancini, vittoriosa anche sul Galles per 1-0. Tre vittorie su tre e primo posto ipotecato. Sono 30 i risultati utili consecutivi per la Nazionale del Mancio che eguaglia Pozzo. Assist di Verratti su punizione e gol di Pessina. Sabato a Londra l'Austria o l'Ucraina, che si sfidano oggi. Festeggia il commissario tecnico: "Bravissimi".