Il CorSport in prima pagina sulla panchina del Milan: "Spalletti, il gran rifiuto"

"Spalletti, il gran rifiuto": spazio in taglio alto in prima pagina del Corriere dello Sport ad un clamoroso retroscena sul mercato allenatori svelato dal quotidiani. Infatti Luciano Spalletti, contattato dal Milan per sostituire Giampaolo, avrebbe detto di no ai rossoneri: "Offerta la panchina all'ex allenatore dell'Inter. Trattativa subito arenatasi, domani Giampaolo a Marassi prova a salvare il posto".