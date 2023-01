Il CorSport in prima pagina sulla Supercoppa: "Spareggio d'Arabia"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport dedica il primo piano della sua pagina al derby di Supercoppa che si giocherà questa sera: "Spareggio d'Arabia". A Riyad verrà dunque assegnato il primo trofeo della stagione e come ricorda il quotidiano nel sottotitolo: "Chi perde è nei guai". Le due milanesi infatti non arrivano da un momento idilliaco e proveranno a sfruttare la rampa del trofeo per rilanciarsi in stagione. Tra i tanti duelli in campo anche quello tra i bomber Giroud e Lautaro che si ritroveranno faccia a faccia esattamente un mese dopo la finale dei Mondiali giocata in Qatar.