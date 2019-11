L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio questa mattina in prima pagina a Zlatan Ibrahimovic e alle proteste in Svezia dopo la sua decisione di acquistare il 50% dell'Hammarby: "Ultrà Malmö ripudiano Ibra". L'attaccante svedese è finito nel mirino dei suoi ex tifosi: atti razzisti e statua vandalizzata.