Il CorSport ipotizza le scelte anti Slavia: "Thiaw torna titolare. A destra ancora Florenzi"

Mancano ancora tre giorni alla sfida tra Milan e Slavia Praga di San Siro, valida per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, ma si comincia già a fare le previsioni su quale formazione potrebbe decidere di schierare Stefano Pioli, considerando che il Milan arriverà all'impegno sei giorni dopo la gara con la Lazio e che domenica ospiterà l'Empoli prima di andare in Repubblica Ceca. Il Corriere dello Sport questa mattina avanza un paio di ipotesi nel suo titolo: "Thiaw torna titolare. A destra ancora Florenzi".

Pioli sceglierà i titolari ma ci potrebbero essere alcuni cambi nell'undici titolare, specialmente adesso che sono tornati tutti i difensori centrali a disposizione. Per questo Malick Thiaw potrebbe partire dall'inizio al posto di Kjaer e in coppia con Gabbia, che difficilmente si può togliere: Tomori e Kalulu non sono ancora pronti per ritrovare la titolarità. A destra potrebbe essere confermata la fiducia a Florenzi dal momento che in campionato sarà poi squalificato.