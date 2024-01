Il CorSport loda la colonia rossonera: "Ecco il Milan dei francesi, ha già fatto la rivoluzione"

L'ultima partita del Milan, contro la Roma, è stata decisa dalla Francia. I tre gol rossoneri sono stati tutti transalpini: Adli, Giroud e Theo Hernandez. A questi si aggiunge il solito Mike Maignan, autore di almeno un paio di interventi, uno nel primo e uno nel secondo tempo, che si sono rivelati decisivi. Il Corriere dello Sport questa mattina loda questa colonia d'oltralpe: "Ecco il Milan dei francesi, ha già fatto la rivoluzione".

Il quotidiano mette l'accento soprattutto su Olivier Giroud. L'attaccante francese, che quest'anno va per i 38, ha un rendimento da giovincello: attualmente è secondo in classifica marcatori e in quella degli assistman. In totale, in campionato, ha segnato 10 gol e fornito 6 assist. Leader tecnico ma anche emotivo nello spogliatoio. Theo è definito esuberante mentre Adli è entusiasta: Maignan, come sempre, "super".