Il CorSport mette di fronte Giroud e Dybala: "La rivincita mondiale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La rivincita mondiale", presenta così la sfida tra Milan e Roma di domani sera il Corriere dello Sport questa mattina in edicola. I protagonisti sono Olivier Giroud per i rossoneri e Paulo Dybala per i giallorossi: i due si sono sfidati meno di un mese fa nell'atto finale del Mondiale in Qatar con l'Argentina di Dybala che l'ha spuntata ai calci di rigore. Per Giroud dunque c'è odore di vendetta e il CorSport titola: "Giroud spinge, per il Diavolo e per vendetta". COn l'infermeria ancora piena, Pioli punta tutto sul suo eterno campione con la numero 9 anche contro la Roma.