Il CorSport: "No al rilancio di Zhang, ora Oaktree vuole l'Inter"

Il futuro dell'Inter come proprietà è in bilico. Questa mattina il Corriere dello Sport ha pubblicato un pezzo in cui illustra la vicenda del debito che Steven Zhang, proprietario nerazzurro, detiene nei confronti di Oaktree, fornendo nuove indiscrezioni alla faccenda. Il quotidiano titola: "No al rilancio di Zhang, ora Oaktree vuole l'Inter". La situazione è molto semplice, il presidente cinese dell'Inter ha proposto recentemente un ulteriore riscadenziamento del prestito di Oaktree. L'idea era quella di restituire i 100 milioni, interessi maturati fino alla scadenza del 2021, e in cambio allungare la scadenza al 2026 o 2027 per restituire il resto con un tasso di interesse del 16%, ovvero circa altri 45 milioni ogni anno.

Secondo il CorSport però: "Il fondo non accetta il piano da 100 milioni con nuove scadenze: l'idea sarebbe quella di prendere il club e venderlo entro un anno". Addirittura Zhang sarebbe stato disposto a un tasso di interesse del 20% (60 milioni annui), ma Oaktree pare aver finito la pazienza: gli americani temono che mantenendo questo modo di fare lo stesso club possa svalutarsi e dunque sarebbe più difficile trovare un investitore che possa pagare quanto richiesto. Per tale ragione Oaktree vorrebbe intervenire e mettere l'Inter sul mercato.