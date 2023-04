Il CorSport pensa al futuro: "Rinnovo Giroud: a ore l'annuncio"

MilanNews.it

La partita di ieri sera contro il Napoli è ancora negli occhi di tutti così come la tensione che dovrà guidare i rossoneri sia in campionato contro il Bologna che nel ritorno del Maradona fra 6 giorni. Intanto però arrivano buone notizie da Casa Milan e in particolare su Olivier Giroud e il suo futuro in rossonero. Il Corriere dello Sport infatti titola così: "Rinnovo Giroud: a ore l'annuncio". L'accordo di massima tra le parti era già stato raggiunto e si trattava solo di sistemare gli ultimi dettagli: per il francese il contratto si prolunga di un anno alle stesse cifre, 3.5 milioni netti più bonus.