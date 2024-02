Il CorSport pensa alla punta: "Sesko obiettivo dell'estate"

Il mercato invernale si è chiuso giovedì e il Milan, fatta eccezione per il rientro di Gabbia e l'acquisto di Terracciano, non si è rinforzata nè con un ulteriore difensore, nè con un centrocampista e nemmeno con un centravanti. In questo senso era chiaro un po' a tutti che per la punta i rossoneri si sarebbero mossi in estate. E in questa direzione va il pezzo proposto questa mattina dal Corriere dello Sport che scrive così: "Sesko obiettivo dell'estate".

Secondo quanto riportato, dalla Germania, dove Benjamin Sesko gioca nel Lipsia, sono emerse indiscrezioni riguardo al futuro dello sloveno. Infatti, si pensa che il Milan farà un tentativo serio per il giovane classe 2003. Un nome che è nei radar rossoneri già da tempo e che porterebbe in rossonero linfa nuova e talento per il futuro. Esiste una clausola rescissoria di 50 milioni ma secondo le voci tedesche il Milan può offrirne 40, sempre rimanendo all'erta per eventuali inserimenti di squadre concorrenti, specialmente di Premier League.