Il CorSport porta il mercato in prima pagina: "Sorpresa Milan: ritorna Gabbia"

Il mercato di gennaio si avvicina, con esso torneranno tutte le trattative delle squadre di Serie A pronte a rinnovare il proprio organico. Il Milan dovrà essere molto attivo perché mancano pezzi in difesa, dal momento che c'è un'ecatombe di infortuni a Milanello. Il Corriere dello Sport ha titolato così in prima pagina sul mercato del Milan: "Sorpresa Milan: ritorna Gabbia. Sprint per Lenglet".

Un "nuovo" difensore sarà con ogni probabilità Matteo Gabbia che, con sei mesi di anticipo, rientrerà dal prestito al Villarreal. Poi i rossoneri ne cercano almeno un altro con il francese Clement Lenglet che è in cima alla lista. Nel sottotitolo si fa riferimento anche a Jakub Kiwior e si parla di contatti con l'Arsenal per capire la fattibilità dell'operazione. Poi c'è la possibilità attaccante: si farà un altro tentativo per Serhou Guirassy.