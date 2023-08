Il CorSport presenta la sfida del Dall'Ara: "Bologna-Milan, che rivoluzione"

vedi letture

Il Corriere dello Sport questa mattina ha presentato la sfida tra Bologna e Milan che questa sera andrà in scena al Dall'Ara e sancirà l'esordio in campionato di entrambe le squadre. Il titolo recita: "Bologna-Milan, che rivoluzione". Sia i felsinei che i rossoneri arrivano infatti da un'estate in cui molto è stato cambiato: Pioli si presenta ai blocchi di partenza con 8 giocatori nuovi (il nono in arrivo è Pellegrino) e diverse cessioni importanti (Tonali su tutti ma anche Rebic, Messias, Gabbia...).

I rossoneri hanno cambiato tanto nei nomi ma anche il modo di giocare sarà diverso. Per la squadra di Thiago Motta, anche diversi cambi: Arnautovic e Schouten ceduti con Barrow che è sul piede di partenza. Arrivati Ndoye in attacco e Fabbian dall'Inter, in attesa di altri rinforzi nei giorni finali.