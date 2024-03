Il CorSport: "Procura federale in azione. I fari della Figc"

Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale ed ex amministratore delegato rossoneri, sono indagati dalla Procura di Milano per "reato di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Gioco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio". In poche parole secondo le accuse parlano della possibilità che il club rossonero sia ancora sotto la gestione del fondo Elliott, a differenza di quanto comunicato alla FIGC nei documenti ufficiali secondo cui il passaggio sarebbe avvenuto in favore di RedBird. Questo apre tutta una serie di possibilità che possono avere conseguenze importanti, stando al codice della giustizia sportiva, capitolo: "Violazioni in materia gestionale ed economica".

Oggi il Corriere dello Sport titola: "Procura federale in azione. I fari della Figc". Prima ancora di arrivare a una conclusione dell'indagine e a delle eventuali sanzioni che potrebbero essere tra le più disparate - da una multa all'esclusione dal campionato - il quotidiano illustra i prossimi passaggi della vicenda. La procura della Figc, tramite il procuratore Chinè, chiederà l'atto di perquisizione e gli altri materiali che sono stati raccolti dalla Procura della Repubblica di Milano. Solo allora si potrà valutare se effettivamente ci siano state delle "false comunicazioni" che hanno eluso controlli finanziari. Se la risposta sarà affermativa, allora, verrà aperta un'indagine con il deferimento conseguente dei coinvolti. I tempi, però, si preannunciano lunghi.