Il CorSport questa mattina: "Diavolo in ansia. Il turnover è peccato"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

"Diavolo in ansia" questa la prima parte del titolo scelto questa mattina Corriere dello Sport per raccontare il momento del Milan, negativo in campionato: solamente 7 punti nelle ultime cinque giornate e una media punti di 1.39 nel 2023 hanno portato il Diavolo fuori dalla zona Champions e a rischio serio per la prossima stagione. Pioli inoltre ha puntato molto sulle seconde scelte ma la mossa non si è rivelata vincente, come completa il CorSport: "Il turnover è peccato". Chi avrebbe dovuto sopperire alle assenze dei titolarissimi ha deluso le aspettative.