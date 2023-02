Il CorSport recita così in vista di Monza-Milan: "Stasera a casa di Silvio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport questa mattina presenta così la sfida tra Monza e Milan di oggi pomeriggio: "Stasera a casa di Silvio". Il club rossonero, per una volta, sarà ospite di Silvio Berlusconi che ieri ha dichiarato, come scrive il quotidiano nel sottotitolo: "Monza la gioia, Milan il cuore". Il Cavaliere, che sarà in tribuna, ha rivelato nell'intervista concessa a Sky di sperare in un pareggio. Una gara sicuramente dall'alto contenuto emotivo.