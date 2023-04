Il CorSport recita: "Euroderby: andata in chiaro, Sky in vantaggio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport questa mattina rende conto delle trattative che Amazon Prime Video sta intrattenendo con le altre emittenti televisive per trasmettere in chiaro la gara di andata della semifinale di Champions League, l'euroderby tra Milan e Inter. Il titolo recita: "Euroderby: andata in chiaro, Sky in vantaggio". Secondo le indiscrezioni Sky sarebbe in vantaggio e proporrebbe la gara su TV8 con commento e struttura di Prime, con tanto di logo. Lo stesso farebbero La7 e Discovery. Invece Mediaset e Rai prenderebbero solo il segnale e organizzerebbero un proprio studio e commento.