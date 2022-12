Il CorSport recita: "Il Milan fatica ma si fa largo Saelemaekers"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina sull'amichevole che il Milan ha perso ieri pomeriggio contro il Liverpool per 4-1: "Il Milan fatica ma si fa largo Saelemaekers". I rossoneri, rimaneggiati di molto e indietro di condizione rispetto agli inglesi che ripartiranno con le gare ufficiali tra meno di una settimana, hanno avuto una serata difficile in quel di Dubai. Tra i calciatori in campo, però, si è distinto Alexis Saelemaekers e non solo per il bel gol segnato: il belga, di ritorno tra l'altro da un infortunio, è stato uno dei migliori della formazione di Pioli e se questo è il rendimento l'allenatore del Milan può sorridere.