Il CorSport riporta l'indiscrezione di mercato: "Il Psg su Leao per il dopo Mbappè"

vedi letture

Nella giornata di ieri è rimbalzata una notizia di mercato dalla Francia. Secondo quanto riportato da Telefoot, infatti, il PSG sarebbe pronto ad andare all'assalto di Rafael Leao. In particolare il portoghese diventerebbe la preda numero uno del mercato parigino, se dovesse partire Kylian Mbappè. Questa mattina il Corriere dello Sport riporta questa indiscrezione dall'estero, titolando così: "Il Psg su Leao per il dopo Mbappè".

Secondo quanto viene riportato, Leao sarebbe già anche stato avvisato di questo interessamento in arrivo dalla Francia. Sicuro è che il Milan non farà sconti e si farà forza della clausola rescissoria da 175 milioni, inserita nel rinnovo di contratto firmato dal portoghese poco meno di un anno fa. Chiaramente, se dovesse arrivare un'offerta così alta, sarebbe difficile da via Aldo Rossi alzare dei muri.