Il CorSport riporta le parole del tecnico rossonero: "Pioli il saggio: «Penso già al ritorno»"

Alle telecamere nel post partita si è presentato uno Stefano Pioli soddisfatto ma come sempre misurato e attento nel lasciarsi andare a facili entusiasmi. Il Corriere dello Sport ha riportato così le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine della gara di andta contro il Napoli: "Pioli il saggio: «Penso già al ritorno»". Pioli ha parlato così: "Sto già pensando al ritorno, che sarà un’altra grande partita come questa.

Grande ritmo, grande emozione, qualche errore tecnico di troppo. Due partite molto equilibrate e difficili per entrambe". Tra sei giorni Milan e Napoli si incontreranno per la terza volta, quella definitiva: in gioco c'è tantissimo e l'allenatore rossonero non vuole lasciare nulla al caso.