Il CorSport riporta le parole di Pellegrino: "Ramos il mio idolo"

Solido, piede mancino, attento in marcatura, il Milan ha scelto con precisione chirurgica l’ultimo acquisto estivo. Marco Pellegrino è arrivato dall’Argentina per completare il reparto dei centrali difensivi.

Nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, l'ex Platense ha parlato delle origini: "Sono italiano da parte del nonno, il papà di mia madre è nato in Italia. Mi parla spesso di questo paese e anche lui è felice per me. Qui si gioca un calcio molto tattico e intenso, con giocatori di grandissimo livello. Spero di adattarmi in fretta. Il mio idolo è Sergio Ramos, e oggi mi piace molo “El Cuti” Romero. Per me è un difensore completo, e cerco di seguirlo".