Il CorSport riporta le parole di Pioli: "Il Milan vuole arrivare in finale"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra Milan e Rennes, che si giocherà questa sera a San Siro alle ore 21 ed è valevole per la gara di andata dei playoff di Europa League, Stefano Pioli ha sottolineato tutta la sua volontà, come quella dei suoi giocatori, di voler arrivare fino in fondo nella competizione. Per questo motivo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, in fase di presentazione della sfida, ha scelto le parole del tecnico rossonero che ieri ha dichiarato senza mezzi termini: "Il Milan vuole arrivare in finale".

Nel sottotitolo ancora le parole di Pioli: "L'Europa League è un trofeo che manca nella bacheca: per noi questa è una motivazione in più". Nella ricchissima sala trofei rossonera, effettivamente, non c'è l'Europa League o vecchia Coppa Uefa. Quest'anno il Milan non è il favorito - Liverpool, Leverkusen e Atalanta per Pioli - ma è comunque accreditata per provare a vincere tutto in maggio.