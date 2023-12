Il CorSport riporta Pioli: "Io non ho paura e non penso al futuro"

Ieri c'è stata la conferenza stampa di Stefano Pioli che si è presentato davanti ai media ben consapevole che per lui la partita con il Sassuolo sarà uno spartiacque. I rossoneri non possono permettersi altri passi falsi, con Fiorentina alla pari e Bologna che ha messo il Diavolo nel mirino. Ciononostante le parole di Pioli sono state sicure e il Corriere dello Sport le ha riportate così: "Io non ho paura e non penso al futuro".

Sulla paura: "Non ho paura del Sassuolo. Vorrei che la squadra esprima tutto il suo potenziale. Dobbiamo avere distanze migliori in campo, stando più compatti per qualità e tempi". E poi anche sul suo futuro: "Quella contro il Sassuolo non è la mia partita o l'ultima spiaggia, la stagione è ancora lunga".