Il CorSport riprende la suggestione Arda Guler: "Idea in stile Diaz"

vedi letture

Negli ultimi giorni un nome già vicino al Milan negli scorsi mesi si è nuovamente fatto largo tra le chiacchiere di mercato. Si tratta di Arda Guler, giovanissimo talento turco che il Real Madrid la scorsa estate ha prelevato dal Fenerbahce battendo un'agguerrita concorrenza in tutta Europa, compresa quella rossonera. L'indiscrezione è stata lanciata da Marca, in Spagna, e dopo essere stata ripresa da varie testate, oggi è il Corriere dello Sport a proporla, titolando: "Arda Guler, un'idea in stile Diaz".

Il baby talento non sta trovando molto spazio nelle gerarchie di Ancelotti, un po' per un infortunio che ne ha condizionato l'inizio della stagione e un po' perché davanti a lui ha dei calciatori ben più affermati come Bellingham e Braim Diaz. E proprio Diaz è l'esempio perfetto che viene indicato per una possibile trattativa sull'asse Madrid-Milano. Infatti al Real, visti i risultati ottenuti dall'ex 10 del Milan che oggi gioca con continuità al Bernabeu, converrebbe mandare in prestito Guler per farlo crescere. Con il Milan è andata bene e i rossoneri erano già interessati al giocatore. Chiaro che i rossoneri vorranno tutelarsi maggiormente rispetto a quanto fatto con Brahim, per evitare di essere visti come "succursale" del Real.