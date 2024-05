Il CorSport riprende le parole di Ibra: "Cardinale fece un'offerta irrifiutabile"

Nella giornata di ieri è uscita un'intervista che Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan e di RedBird, aveva registrato attorno al weekend di Pasqua per il podcast svedese ABTalks di Anas Bukhash. Nel corso della chiacchierata (LEGGI QUI) domande sul suo ritiro, su Mino Raiola, sulla famiglia... Ovviamente però gli è stato chiesto anche del suo nuovo ruolo al Milan e del suo rapporto con Cardinale. Ed è proprio su questo tema che oggi il Corriere dello Sport riprende l'intervista per titolare con le parole di Zlatan: "Cardinale fece un'offerta irrifiutabile".

Come è la tua vita post ritiro dal calcio giocato?

"Sto bene, la vita è bella, mi tratto bene. Ovviamente ho smesso di giocare a calcio otto mesi fa, ora ho una vita diversa, ho accettato di smettere di giocare a calcio che è stata una cosa difficile a causa del mio ego, a causa di ciò che penso di me stesso. Io penso di essere il migliore, sono ancora il migliore, potrei continuare… ma ho scelto di fermarmi. Perché? Voglio una bella vita per la mia famiglia. Volevo poter fare delle cose con i miei figli, se avessi continuato non avrei potuto fare delle cose con i miei figli perché avevo problemi a un ginocchio. Così l’ho accettato, sono arrivato a un momento in cui ho detto ‘va bene, lascia perdere e inizia un nuovo capitolo nella tua vita’".

Che ruolo hai nel Milan?

"Cardinale mi ha fatto un’offerta che non potevo rifiutare. Ho iniziato a lavorare con il Milan e sono al Milan da tre o quattro mesi e sta andando bene, devo dire"