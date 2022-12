Il CorSport riprende le parole di Paolo Scaroni: "Il 2023 sarà meraviglioso"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato le parole che nella giornata di ieri Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha pronunciato a margine del brindisi natalizio, intitolando: "Il 2023 sarà meraviglioso". Scaroni non ha potuto fare a meno di guardare con piacere all'anno appena trascorso definendolo "meraviglioso" per tutto il mondo Milan ma guarda avanti con decisione e dice: "Abbiamo obiettivi ambiziosi, non lo dico io, ma Pioli e Maldini. Quando vedo chi lavora al Milan, io sono convinto che gli obiettivi ambiziosi che abbiamo li raggiungeremo anche nel 2023". Poi una battuta su RedBird che piano piano sta prendendo il controllo delle operazioni a Casa Milan: "Un passaggio che sta andando avanti in modo efficiente. Il nuovo azionista è competente e appassionato, due caratteristiche chiave. Ci sta dando un apporto importante perchè ha competenze che noi non avevamo".