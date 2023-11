Il CorSport riprende le parole di Pioli: "Compatti per il titolo"

Nella conferenza stampa di ieri, che ha caratterizzato come di consueto la vigilia della sfida di campionato del Milan, questa sera in campo contro l'Udinese, Stefano Pioli ha lodato il suo gruppo con parole importanti, riassunte così dal Corriere dello Sport questa mattina: "Compatti per il titolo". Addirittura per il tecnico rossonero, neanche in occasione dell'anno dello scudetto aveva disposto di una squadra così: "Nemmeno nell'anno dello scudetto eravamo così uniti - ha detto Pioli con convinzione - Sono assolutamente soddisfatto del gruppo che si è creato, così come della nostra identità".

Poi una battuta anche sul mercato che in inverno potrebbe riaccendersi, alla luce dei recenti infortuni specialmente in difesa: "A gennaio potremmo intervenire sul mercato e il club si farà trovare pronto".