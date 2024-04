Il CorSport scrive: "Tomori sicuro protagonista contro il Lecce"

vedi letture

Questa mattina il Corriere dello Sport titola così: "Tomori sicuro protagonista contro il Lecce". Non si tratta di una profezia su come il difensore inglese giocherà sabato contro i pugliesi ma piuttosto di una certezza del fatto che l'ex Chelsea sarà tra i titolari rossoneri nell'appuntamento di sabato. Questa consapevolezza è frutto di una deduzione molto semplice: Tomori non sarà sicuramente della partita cinque giorni dopo a San Siro contro la Roma, nel quarto di finale di andata di Europa League, perché squalificato. Per tale ragione con il Lecce sarà sicuramente in campo: l'inglese è anche uno dei diffidati rossoneri.

Da capire invece se saranno a disposizione Simon Kjaer e Tommaso Pobega. Entrambi ieri, alla ripresa degli allenamenti, hanno svolto un lavoro individuale e potrebbero anche tornare tra i convocati: il danese, secondo quanto aveva detto Pioli alla vigilia della Fiorentina, aveva saltato la trasferta in Toscana solo a scopo precauzionale. Nella gara contro il Lecce il Milan dovrà tra l'altro fare a meno di uno dei giocatori più in forma di tutto il 2024, Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese sarà squalificato, dopo essere stato ammonito sotto diffida nell'ultima sfida contro la Fiorentina. Pioli invece sorride per il ritorno di Theo Hernandez che, viceversa, tornerà dopo la squalifica.