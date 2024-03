Il CorSport sospettoso: "RedBird, dubbi sull'inchiesta"

vedi letture

Questa mattina, tramite la penna dell'esperto di economia e alta finanza Alessandro Giudice, il Corriere dello Sport esprime alcune perplessità in merito all'indagine che sta coinvolgendo Giorgio Furlani e Ivan Gazidis e che riguarda il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird avvenuto nel 2022. Il quotidiano questa mattina scrive: "RedBird, dubbi sull'inchieste. Alcune carte sembrano contraddire i pm". I primi punti non chiari, per Giudice, riguardano la possibilità di considerare la Figc alla stregua di organi preposti a vigilare sui mercati di risparmio, come Consob e Bankitalia. Allo stesso tempo perplessità possono sorgere sulla questione dello stesso indirizzo nel Delaware a cui fanno capo la società veicolo che RedBird ha usato per acquisire il club che quelle utilizzate da Elliott: un indirizzo che ospita altre 300.000 imprese.

I dubbi più grandi, però, arrivano da altri documenti. L'avvocato Felice Raimondo ha provato con un documento estratto dalla Sec come la società Rb Fc Holdings Genpar Llc sia effettivamente un veicolo di Cardinale, società al vertice della catena di controllo del Milan. Anche Rb Fund IV sarebbe riconducibile a Cardinale, nonostante la Procura affermasse di no: decisivi documenti della camera di commercio olandese.