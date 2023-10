Il CorSport sprona Leao: "Cerca la svolta dopo un mese d'astinenza dal gol"

Rafael Leao come sempre sarà uomo cruciale del Milan per tentare di piegare la resistenza della Juve domani sera a San Siro. Il Corriere dello Sport gli ha dedicato un pezzo questa mattina, scrivendo: "Leao cerca la svolta dopo un mese d'astinenza dal gol". L'ultima rete di Rafa risale alla sfida contro il Verona, da lì non ha più segnato anche se è stato comunque decisivo: basti pensare al doppio assist nella partita contro la Lazio. Certo ritornare al gol, anche in vista del big match contro il Psg, sarebbe un'iniezione di fiducia non da poco.