Il CorSport sprona Leao: "Grazie degli assist, ora serve Leao-gol"

Rafael Leao, come sempre, è uno degli uomini più attesi del Milan, in ogni partita. Ed è giusto che sia così con il 10 sulle spalle e il contratto più remunerativo della rosa. Quest'anno, in campionato, i gol sono solo tre ma sono moltissimi i contributi ai compagni: è già a quota 6 assist, più dell'anno scorso. Ma serve di più ed è per questo che questa mattina il Corriere dello Sport ha mo' di sprone per il portoghese ha titolato: "Grazie degli assist, ora serve Leao-gol".

Nel sottotitolo si illustra la situazione: "Sei passaggi determinanti e tanta partecipazione al gioco ma la rete manca da settembre". Già, l'ultimo gol di Leao in campionato è arrivato lo scorso 23 settembre 2023: si giocava Milan-Verona a San Siro e il numero 10 decise la sfida con tanto di fascia da capitano al braccio. Poi è arrivato un gol in Champions, bellissimo contro il PSG, e due reti in Coppa Italia nel mese di gennaio. Inutile dire che in un big match contro il Napoli, c'è il terreno fertile per tornare a brillare.