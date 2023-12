Il CorSport studia le possibili avversarie rossonere in EL: "Tre pericoli francesi"

Il Milan lunedì sarà protagonista del sorteggio. Il nome dei rossoneri non sarà nell'urna delle 12, quella che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League, ma si dovrà accontentare di essere in quella delle ore 13, dedicata ai playoff di Europa League. Le terze classificate dei gironi di Champions, come il Milan, si scontreranno in quelli che sono dei sedicesimi di finale, con le seconde dei gironi di Europa League.

Analizzando le possibili sette avversarie (una è la Roma che non può essere pescata), il Corriere dello Sport titola: "Per il Milan di Pioli tre pericoli francesi". Si tratta del Marsiglia (allenato da Gattuso, del Rennes e del Tolosa. Tra le squadre scomode anche lo Sporting Lisbona e il Friburgo. Quindi gli accoppiamenti "sulla carta" più favorevoli: Sparta Praga e Qarabag.

Queste invece le otto squadre già qualificate agli ottavi:

West Ham

Brighton

Rangers

Atalanta

Liverpool

Villarreal

Slavia Praga

Bayer Leverkusen