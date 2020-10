In vista del match di questa sera a San Siro tra Milan e Roma, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Alle 20.45 c'è la sfida Ibra-Dzeko". C'è grande attesa per la gara di stasera tra i rossoneri trascinati dallo svedese e i giallorossi guidati dall'attaccante bosniaco.