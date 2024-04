Il CorSport su Pioli: "Passaggio a livello. La semifinale vale il futuro"

Questa mattina, in edicola, il Corriere dello Sport offre una riflessione sul futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Per chi scrive sulle colonne del quotidiano, il tecnico rossonero si gioca molto di quello che verrà a livello professionale nel prossimo quarto di finale contro la Roma, la cui andata si giocherà giovedì a San Siro. In tal senso il CorSport questa mattina titola così sul tecnico del Diavolo: "Il passaggio a livello di Pioli. La semifinale vale il futuro". Nel sottotitolo la questione viene chiarita: "Il destino dell'allenatore legato al doppio confronto con i giallorossi. Se riuscisse a passare, la conferma sarebbe praticamente scontata".

Con il rendimento in questo 2024, Pioli ha rimesso in discussione la sua posizione al Milan. Se nella prima parte di stagione i risultati e le prestazioni della squadra erano stati altalenanti, nell'anno nuovo i rossoneri hanno finalmente trovato continuità, specialmente nell'ultimo periodo: da inizio di marzo in avanti il Diavolo ha vinto sette partite consecutive, un risultato che dalle parti di Milanello non si vedeva dai tempi di Carletto Ancelotti. E i punti in campionato, per una lunghezza, sono più di quelli dell'anno in cui i rossoneri, con Pioli alla guida, hanno vinto lo scudetto. In questo senso un buon risultato in Europa League sarebbe la ciliegina sulla torta di un 2024 oggettivamente ottimo.