Il CorSport su Pulisic: "Capitan America vero leader del Milan"

Il Corriere dello Sport titola così stamattina su Christian Pulisic: "Capitan America vero leader del Milan". In rossonero, l'americano ha ritrovato la fiducia in sè stesso dopo gli anni complicati al Chelsea ed è tornato ad essere decisivo. Al momento, il numero 11 milanista è il miglior marcato stagionale del Diavolo insieme a Giroud. Pulisic è a quota 4 reti, tutte in campionato: dopo la nazionale, l'obiettivo sarà sbloccarsi anche in Champions League.